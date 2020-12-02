Вчера ралли на мировых рынках акций возобновилось на фоне оптимизма в связи с вакциной от Covid19, массовое производство которой должно стимулировать восстановление мировой экономики, сильных данных по промышленной активности из Китая и ожиданий продолжения бюджетных и монетарных стимулов правительствами и центральными банками по всему миру. Динамика российского рынка акций на открытии была весьма слабой, хотя и находилась в зоне роста, однако торговый день завершился сильным ростом биржевых индикаторов – по итогам дня индекс РТС повысился на 2,3% до 1 311 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,3% до 3 147 пунктов; в лидерах роста были акции циклических компаний. Цены на нефть оставались на высоких уровнях (Brent подешевела на 1,1% до 47,86 долл./барр.), несмотря на разногласия в процессе переговоров OPEC, из-за которых второй день переговоров был перенесен на четверг. Курс рубля укреплялся (+0,7% до 75,86 руб./долл.).

Сегодня динамика российского рынка акций, вероятно, будет слабой на фоне неоднозначных настроений в мире: Сегодня на открытии российский рынок акций может демонстрировать слабую динамикуи находиться в поисках вектора движения в течение дня, так как оптимизм инвесторов вчера вечером несколько угас. Лидер республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл отклонил поддержанный обеими партиями новый пакет стимулов на сумму $908 млрд. В более срочном порядке, уже к 11 декабря,Конгрессу необходимо одобрить пакет стимулов на сумму $1,4 трлн с целью продолжить финансировать госведомства. Без этих средств целый ряд госпрограмм будет приостановлен. Китайский юань сегодня утром был волатилен на фоне заявлений Д.Байдена о том, что он не намерен отменять пошлины и планирует пересмотреть первый этап торговой сделки с Пекином. С другой стороны, потенциал снижения мировых рынков акций все же ограничен на фоне ослабления общей неопределенности в мире и надежд на дополнительные стимулы в США и вакцину. Инвесторы на российском рынке акций сегодня, вероятно, будут уходить в защитные активы, и переход в акции циклических компаний на время приостановится.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Объемы погрузки на сети РЖД снизились на 0,7% г/г; НЕОДНОЗНАЧНО Компания РЖД сообщила о снижении объемов погрузки на сети РЖД на 0,7% г/г в ноябре после роста на 0,3% г/г в октябре. Стоит отметить, что, начиная с августа, объемы погрузки на РЖД почти вернулись к уровням 2019, показывая снижение от - 0,8% г/г в августе до роста на 0,3% г/г в октябре. Учитывая новую волну пандемии, мы считаем это позитивным знаком, указывающим на то, что рост торгового оборота с Китаем, который в данный момент, судя по всему, сможет избежать новой волны пандемии, помогает поддержать экономическую активность по двум каналам. Первый канал – это сильный рост транзитной торговли из Китая в ЕС и обратно, которая проходит через Россию – ее объемы в реальном выражении выросли почти в два раза с 1К20. Вторым каналом может быть проникновение российского ненефтяного экспорта на китайские рынки: цифры торгового баланса указывают на позитивную динамику несырьевых экспортных доходов, особенно в 3К20, когда они не изменились в годовом исчислении, что мы связываем с укреплением внешнеторговых связей с Китаем. В то же время перспективы российской торговли с Китаем, доля которого в российском внешнеторговом обороте и так возросла с 8% в 2008 до 17% в 2019, могут оказаться под угрозой в случае улучшения американо-китайских отношений в период президентства Джозефа Байдена и выход российских товаров на китайский рынок в свете этого не является гарантированным.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Норильский никель: итоги виртуального Дня Стратегии: экологические уроки усвоены; амбициозные планы роста подтверждены: ПОЗИТИВНО Компания Норильский никель (MNOD:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $36,3/ГДР) вчера провела День Стратегии. Менеджмент представил прозрачную и уверенную стратегию, подтвердившую планы роста в полном соответствии с лучшими ESG практиками. Компания объявила о переходе к активной фазе инвестиционного цикла уже в 2021, что предполагает увеличение капиталовложений. О предстоящем росте капиталовложений Норильский никель уже говорил ранее. Менеджмент в целом подтвердил свой производственный прогноз на ближайшие три года, тогда как долгосрочные планы по добыче увеличены на 14% на 2025 г. и на 11% – на 2030 г. в сравнении с заявленными в прошлом году. Все это еще раз подтверждает перспективность планов роста компании. Прогноз по дивидендным выплатам по-прежнему зависит от решения акционеров. Дивиденды за 2021 будут последними в рамках текущего соглашения. Фокус инвесторов был сосредоточен на: 1) прогнозе капиталовложений 2) производственном прогнозе и 3) изменениях в дивидендной политике. В итоге производственный прогноз и прогноз капиталовложений были подтверждены, конкретики по новой дивидендной политике не прозвучало. Вкратце, можно сказать, что мы не услышали новостей, которые могли бы разочаровать рынок. Учитывая сильные фундаментальные показатели спроса и предложения по всей корзине металлов Норникеля, мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ.

Производство: Объемы производства никеля и металлов платиновой группы, как ожидается, немного снизятся в ближайшие два года из-за планового ремонта печей на Надежденском металлургическом комбинате. Производство меди временно снизится в ближайшие два года из-за истощения вторичных запасов сырьяи восстановится к 2024-2025 за счет роста объемов добычи. Компания повысила свой долгосрочный производственный прогноз по никелю на 4%, по меди – на 2% и по металлам платиновой группы – на 7%.

Прогноз капиталовложений на 2021 г. составляет $3-3,4 млрд (против до $2 млрд в 2020 г.). Отметим, что капиталовложения по проектам в области экологии, как ожидается, будут выше инвестиций в проекты роста в 2021 году. Совокупные инвестиции в текущем инвестиционном цикле оцениваются на уровне $27 млрд; при этом $5,5 млрд (или 20%) относится к проектам в области экологии. Основная часть капиталовложений в экологические проекты (примерно $3,6 млрд) приходится на текущий Серный проект. В рамках текущей стратегии компания намерена заменить/модернизировать 60% существующей инфраструктуры.

Обновленная информация по проектам: Компания сообщила об успешном продвижении всех ключевых проектов. Проект Быстринского ГОКа полностью запущен в 2020. Подтвержден план освоения Скалистого, тогда как плановая мощность Южного Кластера повышена по никелю и меди.

Финансовым показатели компании остаются сильными за счет высокой рентабельности на фоне низкой себестоимости. Конъюнктура цен на металлы остается благоприятной для компании. На долю палладия пришлось почти 50% совокупной выручки от продаж в первом полугодии. На конец года средняя стоимость долгового капитала снизилась до комфортных2,9%. Компанию ожидает повышение НДПИ в 3,5 раза в 2021, что выводит размер роялти до среднемировыхзначений.

Долгосрочный прогноз по рынку металлов позитивен, особенно в свете его релевантности “зеленой эволюции”. В 2021 компания ожидает профицит никеля на уровне примерно 75 тыс. тонн, что ниже ранее ожидаемого уровня, который был пересмотрен с учетом влияния пандемии. В 2021 компания ожидает незначительного профицита меди в объеме 1% от мирового потребления. С точки зрения палладия, на спрос и предложение которого значительно повлияла пандемия в 2020, дефицит на рынке пока отсутствует. Отметим, тем не менее, что компания ожидает сильное восстановления авторынка в 2021, что в сочетании с ужесточением эмиссионныхстандартов со стороны Китая, США и Западной Европы поддержит спорс на металлы платиновой группы. Ситуация вокруг иска Росприродназора может получить дальнейшее развитие на следующем заседании суда, запланированном на 4 декабря. Выплата штрафа в полном размере ($2,1 млрд) сейчас считается наиболее консевративным сценарием. Дивиденды: Дивиденды за 2021 были объявлены последними в рамках действующего акционерного соглашения. Дальнейшие выплаты, как ожидается, будут сбалансированы текущей инвестиционной программой. Компания ранее сообщала о возможном переходе на СДП в качестве базы для расчета дивидендов. Окончательное решение зависит от нового акционерного соглашения.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)