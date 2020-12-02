Проекты жилищного строительства общей площадью 12 млн кв. м не могут получить банковское финансирование из-за низкой доходности, вместе с этим в ряде регионов сократилось число новых строек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Совете Федерации.

Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин отмечал, что для достижения национальной задачи по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилья в стройке одномоментно должны находиться проекты площадью 140 млн кв. м. Согласно единой информационной системе жилищного строительства, в настоящий момент в России возводится 98 млн кв. м квартир. Согласно данным Росстата, в 2019 году в РФ ввели в эксплуатацию 82 млн кв. м жилья.

«Переход на счета эскроу привел к тому, что новые проекты в регионах не начинаются, и меня это сильно беспокоит. А как мы будем 120 миллионов квадратных метров в год строить?» — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что если цена на жилье чуть-чуть поднялась, то в 30—40% регионах у застройщиков появилась хоть какая-то маржа. «Вот мы про низкомаржинальные проекты говорим. 12 миллионов квадратных метров в стране, которые получили разрешение на строительство, не строятся, банки не дают кредиты… За этими 12 миллионами квадратных метров стоят сотни тысяч рабочих мест, стоят те же обманутые дольщики», — отметил вице-премьер.

Он пояснил, что банки отказываются выдавать кредиты, так как у этих жилищных проектов доходность ниже 15%, однако в ряде регионов о такой высокой доходности не приходится даже говорить.