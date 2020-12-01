Российские банки просят Федеральную налоговую службу (ФНС) отложить на май 2021 года вступление в силу новых правил информирования о счетах, вкладах и электронных средствах платежа, следует из обращения Ассоциации российских банков (АРБ) на имя главы службы Даниила Егорова.

«В сложившейся ситуации распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и борьбы с ней своевременное проведение мероприятий (как для крупных, так и для небольших банков) превращается в достаточно непростую задачу по причине невозможности оперативного выполнения необходимых работ соответствующими специалистами банков из-за временной нетрудоспособности в период пандемии, необходимости соблюдения режима самоизоляции и карантина и осуществления ухода за заболевшими COVID-19 членами семьи», — говорится в сообщении.



Ранее ФНС утвердила новые формы и формат сообщения банками в электронном виде в налоговые органы о счетах, вкладах и электронных средствах платежа. Были также установлены требования к сообщениям о предоставлении гражданину права использовать электронные средства платежа для переводов, прекращении такого права, а также об изменении реквизитов. Данный приказ вступает в силу в январе 2021 года.

АРБ указывает, что специалисты как небольших, так и крупных банков не могут оперативно провести необходимые работы для выполнения требований ФНС. При этом ассоциация указала на серьезные риски в случае ненадлежащего исполнения банками новых нормативных требований.

«Риски невозможности надлежащего исполнения банками новых нормативных требований достаточно велики: невозможность открытия банковских счетов; потеря или непривлечение клиентов; невозможность привлечения депозитов; достаточно большой размер штрафов, которые могут быть наложены как на сам банк, так и на его должностных лиц (административная и налоговая ответственность); возможное превышение порогового значения потенциального убытка; необходимость создания резервов под потенциальные убытки в уменьшение доходности банка; автоматическое нарушение обязательств перед контрагентами и требований иных нормативных актов, в т. ч. регулирующих порядок открытия и закрытия банковских счетов и сферу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и т. д.», — уточняют в АРБ.

Принимая во внимание необходимость наличия возможностей у кредитных организаций для надлежащего исполнения новых требований действующих нормативных правовых актов в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и возникновение рисков, связанных с отсутствием такой возможности, банки просят рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу приказа ФНС России с 6 января 2021 года на 6 мая 2021 года.