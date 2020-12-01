ЦБ разработал законопроект, по которому финансовые организации, выступающие в роли агентов, будут обязаны предоставлять клиентам достоверную информацию об условиях и последствиях заключения договора, а также сопутствующих рисках, пишет «Коммерсант» . Так регулятор пытается активизировать борьбу с мисселингом. Проект разослан ряду участников рынка и может быть принят Госдумой в I квартале 2021 года, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ предполагает внесение однотипных пунктов в несколько законов, регулирующих деятельность банков, страховых компаний, брокеров, управляющих компаний и других организаций. Они будет обязаны при продаже финансовых продуктов предоставлять клиенту в письменном виде «необходимую и достоверную информацию о договоре <…>, в том числе об условиях и последствиях заключения договора <…>, а также о рисках, связанных с его заключением».

В пояснительной записке говорится, что между финансовыми организациями и гражданами возникает все больше споров «по вопросам некорректной продажи финансовых услуг, связанной с недобросовестной консультацией потребителей». Уточняется, что ЦБ наделяется полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора.

Законопроект также включает и требования к профучастникам, у которых уже действуют стандарты СРО, обратил внимание источник в крупном брокере. По его словам, есть вопросы к необходимости предоставления информации в письменном виде, что «труднореализуемо при дистанционном обслуживании клиентов». Либо будет более жесткий законопроект ко второму чтению, либо много баталий в отношении нормативных актов регулятора, предположил источник. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что в его сегменте большой необходимости в законопроекте нет, так как многие финансовые инструменты подчиняются закону о рынке ценных бумаг и стандартам СРО.