Сотрудники банка рассказали, над чем работали весь год и как разрабатывают мобильное приложение, зачем Альфа-Банку самая большая UX-лаборатория в стране и как роботы в контакт-центре помогают клиентам. Впервые Альфа-Банк анонсировал выход в мессенджеры: уже скоро клиенты смогут управлять своими деньгами через Whatsapp и Telegram.



«Для нас очень важно открыто обсуждать с коллегами и клиентами, что мы делаем и что собираемся сделать. Время тотальной закрытости для банков давно прошло — если ты развиваешься без контакта с рынком, скорее всего, ты придешь не туда, где твои клиенты. Каждая такая конференция дает нам обратную связь, без которой невозможно построить по-настоящему успешный цифровой банк», — комментирует директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.



Посмотреть запись Alfa Digital Open можно на Youtube-канале банка: alfa.link/aforum

· Создание мобильного приложения банка: alfa.link/8E9g

Как клиенты банка решают, каким будет мобильное приложение и почему они всегда правы.

· Наша программа внутренних стартапов: alfa.link/d9hO

6 правил запуска стартапа в Альфа-Банке.

· Анонс Alfa Message, банка в мессенджере: alfa.link/24vv

10 секунд на то, чтобы начать управлять деньгами в Telegram.

· О дизайн-спринтах и UX-лаборатории: alfa.link/B8Dr

Когда все идеи кажутся хорошими, как выбрать работающую? Чему мы научились у Google.

· Как мы привлекаем цифровые таланты: alfa.link/lRNJ

Отказались от кадровых агентств, зато берем интервью у коллег, чтобы показывать их кандидатам.

· О развитии цифровой платформы продаж: alfa.link/3QJg

Изобретаем велосипед не как у всех и учим сайт банка определять контекст посетителя.

· Автоматизация в контакт-центре: alfa.link/kpp5

Роботы научились помнить, что хотел клиент раньше, понимать его эмоции, и быть с ним «на одной волне».