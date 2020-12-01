📰 Рубль может избежать сезонного ослабления в январе, пишет «Российская газета» , ссылаясь на главного аналитика компании «ТелеТрейд» Марка Гойхмана. По его словам, в начале 2021 года вероятно действие некоторых драйверов, ослабляющих рубль. Однако они могут оказаться не столь значимыми по сравнению с действующими уже в декабре и продолжающимися в новом году внешними обстоятельствами — общей склонностью к рискам на рынках, ситуацией с пандемией, использованием вакцин, конъюнктурой спроса и предложения энергоносителей, санкционной риторикой, состоянием экономики страны, спросом инвесторов на российские активы и пр. Изменчивость и противоречивость данных факторов создает возможности широкого движения курса рубля в еще более масштабном диапазоне 73—80 рублей за доллар и 88—94 рубля за евро.

📰 Американские экономисты пришли к выводу, что пандемия COVID-19 не угрожает глобализации и не приведет к разрыву глобальных цепочек стоимости, но ухудшение положения малоимущих может привести к приходу к власти изоляционистов, пишет РБК . Это следует из доклада американского исследовательского Национального бюро экономических исследований. В долгосрочной перспективе угрозу глобализации представляет риск нарастания дипломатической напряженности, в частности между США и Китаем — двумя крупнейшими мировыми экономиками, и неравномерный ущерб экономике, который вызвала пандемия.

📰 В России может возникнуть дефицит импортных игрушек накануне Нового года, пишут «Известия» . Об этом сказано в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров в Федеральную таможенную службу. Организация предложила ускорить пропуск продукции на границе. Сейчас 71% игрушек на российском рынке — зарубежного производства. Из-за пандемии импортеры столкнулись с серьезными проблемами в закупках и логистическими проволочками. В результате компании не смогли ввезти в страну необходимый к Новому году объем детских товаров.

📰 Негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании по-разному рассчитывают стоимость чистых активов, пишет «Коммерсант» . В результате один и тот же актив на балансе НПФ может иметь разную стоимость в зависимости от того, находится он в составе пенсионных накоплений или резервов. А именно стоимость активов влияет на доходность для клиентов фондов и вознаграждения самих НПФ. Поэтому Национальная ассоциация НПФ и Национальная ассоциация участников фондового рынка решили сблизить стоимость чистых активов этих игроков новыми стандартами.

📰 Министерство финансов приступило к созданию государственной информационной системы учета конфискованного имущества, пишут «Ведомости» . Цель создания системы — обеспечение принципов прозрачности и прослеживаемости каждого этапа работы с имуществом от момента его изъятия до фактического распоряжения. Это обеспечит контроль за такой деятельностью со стороны контролирующих и надзорных органов, а также сделает работу с имуществом открытой и доступной. Работать над созданием системы Минфин будет совместно с Росимуществом, Федеральным казначейством и Минцифры России.

