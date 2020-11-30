ВТБ с 1 декабря снизил ставку по базовым ипотечным программам при оформлении кредита онлайн. Клиенты, которые подают заявку через сайт банка, получают скидку в размере 0,3 п.п, говорится в релизе финучреждения. Новые условия доступны заемщикам при приобретении квартиры в новостройке, на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка.

«Для того чтобы снизить ставку, клиенту необходимо заполнить анкету на оформление ипотеки через сайт ВТБ. После предварительного одобрения кредита заемщик получает доступ к личному кабинету на сайте банка, где сможет загрузить все документы, проконсультироваться с менеджером в чате, выбрать удобную дату сделки и оформить ипотеку. Ставка по кредиту составит от 8,1% при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке и от 8% ­— при рефинансировании», — сказано в сообщении.

Сервис личного кабинета заемщика позволяет в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в онлайн-чате с сотрудником банка. Для подготовки сделки можно пригласить риелтора, чтобы тот загрузил необходимые документы и согласовал объект недвижимости без участия клиента.



Предложение действует в рамках программам «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Рефинансирование» (для клиентов банков, не входящих в группу ВТБ).