В Государственную думу внесен законопроект о налоге на криптовалюту. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента с уточнением, что автором инициативы выступило правительство.

В Кабмине отмечает, что масштабное распространение технологии блокчейн и расширение числа экономических субъектов, использующих криптовалюту, в том числе с целью получения доходов, требует законодательной определенности в части ее налогообложения. Поправки предлагается внести в первую и вторую части Налогового кодекса РФ.

Авторы законопроекта указывают, что криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности. И сейчас у налоговых органов нет информации об открытых российскими юридическими лицами и гражданами РФ криптовалютных кошельках и осуществляемых операциях по ним.

«В целях Налогового кодекса Российской Федерации предлагается признать цифровую валюту имуществом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также проектом закона предусматривается, что при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, и согласии руководителя либо заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, налоговые органы могут истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Для решения этой задачи вносятся изменения в статью 86 НК РФ.

Внесенный правительством документ вводит обязанность подавать декларацию, если сумма поступления или списания цифровой валюты за календарный год превышает 600 тыс. рублей в эквиваленте.



Также документом предусматривается введение налоговой ответственности за несвоевременное представление или непредставление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты либо отчета, содержащего недостоверные сведения, следует из релиза ГД.