Углеметбанк ввел новый вклад «Новогодний» . Он открывается от 30 тыс. рублей сроком на 90 дней.

Процентная ставка начисляется следующим способом: с первого по 45-й день — 5%, с 46-го по 75-й день — 3,7% годовых, с 76-го по 90-й день — 3% годовых. Дополнительные взносы принимаются не позднее чем за 15 дней до окончания срока вклада, частичное снятие не предусмотрено.

Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке до востребования.