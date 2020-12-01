Около 10% операций оплаты с карты клиента отклоняется по причине недостаточности средств, притом что у него были деньги на других дебетовых или кредитных картах.
СберБанк планирует пересмотреть концепцию управления средствами клиентов, сообщил зампред правления кредитной организации Кирилл Царев на Дне инвестора. Теперь вместо различных карточных счетов клиентами будет предлагаться единый электронный кошелек с настройками приоритета и очередности списания бонусных, дебетовых и кредитных средств.
По словам Царева, около 10% операций оплаты с карты клиента отклоняется по причине недостаточности средств, притом что у него были деньги на других дебетовых или кредитных картах.
«Мы полностью переосмысли концепцию управления деньгами клиентов. Раньше у клиентов были деньги, которые лежали на счете с привязанным номером карты, а к этой карте был выпущен пластик… В будущем мы планируем предлагать вместо карт электронный кошелек. Все деньги будут храниться в одном месте. При этом доступ будет осуществляться не только к собственным средствам, но и к бонусным, а также кредитным средствам с возможностью настройки каскадного списания», — рассказал зампред СберБанка.
Это означает, что скоро клиент сможет задать очередность списания средств. Например, после списания бонусов «Спасибо» будут произведены списания с дебетовой карты, если недостаточно средств — то с кредитной.
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