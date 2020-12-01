СберБанк планирует пересмотреть концепцию управления средствами клиентов, сообщил зампред правления кредитной организации Кирилл Царев на Дне инвестора. Теперь вместо различных карточных счетов клиентами будет предлагаться единый электронный кошелек с настройками приоритета и очередности списания бонусных, дебетовых и кредитных средств.

По словам Царева, около 10% операций оплаты с карты клиента отклоняется по причине недостаточности средств, притом что у него были деньги на других дебетовых или кредитных картах.

«Мы полностью переосмысли концепцию управления деньгами клиентов. Раньше у клиентов были деньги, которые лежали на счете с привязанным номером карты, а к этой карте был выпущен пластик… В будущем мы планируем предлагать вместо карт электронный кошелек. Все деньги будут храниться в одном месте. При этом доступ будет осуществляться не только к собственным средствам, но и к бонусным, а также кредитным средствам с возможностью настройки каскадного списания», — рассказал зампред СберБанка.

Это означает, что скоро клиент сможет задать очередность списания средств. Например, после списания бонусов «Спасибо» будут произведены списания с дебетовой карты, если недостаточно средств — то с кредитной.