СберБанк ожидает дополнительного снижения ставок по депозитам в России в начале 2021 года, заявила член правления, старший вице-президент банка Александра Бурико на Дне инвестора.

«Ставки по депозитам сейчас находятся вблизи дна. Дополнительное снижение будет происходить еще в начале 2021 года, когда будут выходить существующие депозиты и меняться на текущую линейку», — сказала она.

По словам Бурико, если ЦБ решит еще снизить ключевую ставку, то это приведет к дополнительному снижению депозитных ставок.



Напомним, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады ноября снова выросла — c 4,42% до 4,54%. Опрошенные Банки.ру эксперты ранее прогнозировали небольшое повышение средних ставок по депозитам к концу года на фоне новогодних предложений и попыток некоторых банков удержать клиентов. В начале следующего года участники рынка и аналитики также ожидают снижения стоимости фондирования.