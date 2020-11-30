Жительница Свердловской области заставила кредитную организацию выплатить ей комиссию за пользование страховыми случаями при досрочном погашении кредита, сообщается на региональном портале e1.ru.

Как рассказал сайту юрист истицы, женщина брала кредит на пять лет, но ей удалось погасить его всего за несколько месяцев.

В момент оформления кредита она присоединилась к программе коллективного страхования, однако позднее захотела вернуть излишне уплаченные страховые взносы. В суде выяснилось, что комиссия банка за услугу подключения к программе коллективного страхования составляла 76 тыс. рублей, это оказалось в несколько раз больше самой фактической премии.

«Формально банк имеет право брать комиссию за услуги, но 76 тысяч — это несоразмерная сумма… В этом деле сработало еще то, что до Галины не была доведена информация о размере комиссии, это нигде не было прописано», — пояснил представлявший интересы женщины юрист.

К процессу по этому иску были привлечены и банк, и страховая компания.

В результате разбирательства суд постановил, чтобы россиянка взыскала денежные средства с каждого из указанных ответчиков. Ее юрист признался, что вопрос с кредитной организацией решать было сложнее.

«Судебная практика пока исходит из того, что это (комиссия. — Прим. ред.) услуга. Если она оказана, то за нее деньги нельзя вернуть, даже если цена… очень большая. Поэтому следует обращать внимание на стоимость комиссии в заявлении на подключение к программе коллективного страхования. Это отдельный от кредитного договора документ, как правило, на одной или двух страницах», — посоветовал адвокат россиянам.

Он отметил, что гражданам стоит внимательнее читать договор даже в случае, если оформляется обычная пластиковая карта банка.

Именно этот иск удалось выиграть только благодаря невнимательности самого банка, рассказал юрист. Он отметил, что кредитная организация не внесла в договор никаких данных: о плате за услугу в соглашении с его подзащитной написано не было.

Портал не приводит комментариев представителей банка или страховой компании.