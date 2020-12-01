

Закон преследует три цели:

Снизить зависимость России от импортного софта и подстегнуть развитие российских ИТ-компаний.

Обезопасить российские органы власти и ключевые отрасли экономики от возможных санкций со стороны иностранных государств.

Защитить российское информационное пространство от возможной утечки информации.

Включение в Единый Реестр необходимо для того, чтобы продукт мог использоваться в бюджетных организациях всех уровней. Кроме того, включение в Реестр дает компаниям существенные налоговые преференции, что увеличивает их конкурентоспособность.



Закон 188-ФЗ формулирует высокие требования для включения в Единый Реестр и к компаниям, и к программным продуктам.



Ключевые требования Закона:

Доля участия иностранного капитала или организаций,

так или иначе связанных с иностранным капиталом, составляет менее 50%.

так или иначе связанных с иностранным капиталом, составляет менее 50%. Доля выплат любым иностранным агентам или зависящим

от них компаниям и организациям составляет менее 30%.

В рамках практической работы центра компетенции по импортозамещению уровень требований для включения в Единый реестр вырос. Методические рекомендации по подготовке заявок для включения в Единый реестр явно запрещают использование большинства распространенных СУБД (например, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2и др.), а также серверов приложений и платформ. Для включения в Реестр разработчики прикладного ПО должны ориентироваться на российские системы и freeware...



Помимо этого, включение в Реестр требует подтверждения качества выпускаемого ПО — с точки зрения состава технологического стека, качества процессов разработки и сопровождения, юридической чистоты, наличия необходимых лицензий и др. То есть, помимо независимости от иностранных агентов, включение в Реестр — это и качество продукта.



«...Акционерами компании «ПрограмБанк» являются только российские физические лица» — говорит Директор по работе с клиентами Виталий Занин .



«Одна из причин этого — желание сохранить независимость компании. Мы видим по примеру наших коллег, что привлечение западных акционеров несет (вместе с понятными плюсами) и свои риски. В результате, часто компания вынуждена стремиться к краткосрочным финансовым показателям, в ущерб долгосрочному сотрудничеству с клиентами и качеству разработки...».



«Мы всегда максимально использовали российское ПО в производстве, а мультиплатформенность решений дает возможность клиентом самостоятельно выбирать, какое ПО максимально подходит им. Это обеспечивает не только независимость от ценовой политики иностранных производителей для нас, но и управление расходами для наших клиентов. В конце концов, принцип нашей компании — делать технологии доступными. Мы рады, что политика компании находится в симфонии с политикой государства...».

Справочная информация

ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации. Компания работает на этом рынке уже 31 год.

Последние 10 лет ПрограмБанк устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро »...



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.