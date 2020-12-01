Закон преследует три цели:

  • Снизить зависимость России от импортного софта и подстегнуть развитие российских ИТ-компаний.
  • Обезопасить российские органы власти и ключевые отрасли экономики от возможных санкций со стороны иностранных государств.
  • Защитить российское информационное пространство от возможной утечки информации.

Включение в Единый Реестр необходимо для того, чтобы продукт мог использоваться в бюджетных организациях всех уровней. Кроме того, включение в Реестр дает компаниям существенные налоговые преференции, что увеличивает их конкурентоспособность.

Закон 188-ФЗ формулирует высокие требования для включения в Единый Реестр и к компаниям, и к программным продуктам.

Ключевые требования Закона:

  • Доля участия иностранного капитала или организаций,
    так или иначе связанных с иностранным капиталом, составляет менее 50%.
  • Доля выплат любым иностранным агентам или зависящим
    от них компаниям и организациям составляет менее 30%.

В рамках практической работы центра компетенции по импортозамещению уровень требований для включения в Единый реестр вырос.  Методические рекомендации по подготовке заявок для включения в Единый реестр явно запрещают использование большинства распространенных СУБД (например, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2и др.), а также серверов приложений и платформ. Для включения в Реестр разработчики прикладного ПО должны ориентироваться на российские системы и freeware...

Помимо этого, включение в Реестр требует подтверждения качества выпускаемого ПО — с точки зрения состава технологического стека, качества процессов разработки и сопровождения, юридической чистоты, наличия необходимых лицензий и др. То есть, помимо независимости от иностранных агентов, включение в Реестр — это и качество продукта.

«...Акционерами компании «ПрограмБанк» являются только российские физические лица» — говорит Директор по работе с клиентами  Виталий Занин.

«Одна из причин этого — желание сохранить независимость компании. Мы видим по примеру наших коллег, что привлечение западных акционеров несет (вместе с понятными плюсами) и свои риски. В результате, часто компания вынуждена стремиться к краткосрочным финансовым показателям, в ущерб долгосрочному сотрудничеству с клиентами и качеству разработки...».

«Мы всегда максимально использовали российское ПО в производстве, а мультиплатформенность решений дает возможность клиентом самостоятельно выбирать, какое ПО максимально подходит им. Это обеспечивает не только независимость от ценовой политики иностранных производителей для нас, но и управление расходами для наших клиентов. В конце концов, принцип нашей компании — делать технологии доступными. Мы рады, что политика компании находится в симфонии с политикой государства...».

Справочная информация

ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации. Компания работает на этом рынке уже 31 год.
Последние 10 лет ПрограмБанк устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро»...

Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.