Закон 188-ФЗ, принятый в рамках политики импортозамещения, принципиально изменил подход для включения ИТ-решений в Единый реестр российского ПО.
Закон преследует три цели:
- Снизить зависимость России от импортного софта и подстегнуть развитие российских ИТ-компаний.
- Обезопасить российские органы власти и ключевые отрасли экономики от возможных санкций со стороны иностранных государств.
- Защитить российское информационное пространство от возможной утечки информации.
Включение в Единый Реестр необходимо для того, чтобы продукт мог использоваться в бюджетных организациях всех уровней. Кроме того, включение в Реестр дает компаниям существенные налоговые преференции, что увеличивает их конкурентоспособность.
Закон 188-ФЗ формулирует высокие требования для включения в Единый Реестр и к компаниям, и к программным продуктам.
Ключевые требования Закона:
- Доля участия иностранного капитала или организаций,
так или иначе связанных с иностранным капиталом, составляет менее 50%.
- Доля выплат любым иностранным агентам или зависящим
от них компаниям и организациям составляет менее 30%.
В рамках практической работы центра компетенции по импортозамещению уровень требований для включения в Единый реестр вырос. Методические рекомендации по подготовке заявок для включения в Единый реестр явно запрещают использование большинства распространенных СУБД (например, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2и др.), а также серверов приложений и платформ. Для включения в Реестр разработчики прикладного ПО должны ориентироваться на российские системы и freeware...
Помимо этого, включение в Реестр требует подтверждения качества выпускаемого ПО — с точки зрения состава технологического стека, качества процессов разработки и сопровождения, юридической чистоты, наличия необходимых лицензий и др. То есть, помимо независимости от иностранных агентов, включение в Реестр — это и качество продукта.
«...Акционерами компании «ПрограмБанк» являются только российские физические лица» — говорит Директор по работе с клиентами Виталий Занин.
«Одна из причин этого — желание сохранить независимость компании. Мы видим по примеру наших коллег, что привлечение западных акционеров несет (вместе с понятными плюсами) и свои риски. В результате, часто компания вынуждена стремиться к краткосрочным финансовым показателям, в ущерб долгосрочному сотрудничеству с клиентами и качеству разработки...».
«Мы всегда максимально использовали российское ПО в производстве, а мультиплатформенность решений дает возможность клиентом самостоятельно выбирать, какое ПО максимально подходит им. Это обеспечивает не только независимость от ценовой политики иностранных производителей для нас, но и управление расходами для наших клиентов. В конце концов, принцип нашей компании — делать технологии доступными. Мы рады, что политика компании находится в симфонии с политикой государства...».
Справочная информация
ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации. Компания работает на этом рынке уже 31 год.
Последние 10 лет ПрограмБанк устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table).
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро»...
Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
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