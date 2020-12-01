Председателем правления Банка Жилищного Финансирования назначен Илья Зорин, говорится в релизе финучреждения.



Назначение вступило в силу 1 декабря после одобрения Банком России. Илья Зорин также войдет в состав совета директоров банка.

«Новый глава банка сфокусируется на digital-трансформации банка, оптимизации и автоматизации процессов, а также внедрении передовых финансовых продуктов», — указано в сообщении.

В 2008 году Зорин с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Финансы и кредит». Более 12 лет он занимает ведущие позиции в крупных российских и международных финансовых организациях.

До перехода в «БЖФ Банк» Зорин работал в должности финансового директора и члена правления БКС Банка, а также входил в совет директоров «БКС Финтех».