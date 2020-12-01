Банк России установил официальные курсы валют на 2 декабря.

Курс доллара повысился на 12,04 копейки, составив 76,3203 рубля (76,1999 рубля на 1 декабря). Курс евро вырос на 10,59 копейки, до 91,3096 рубля (с 91,2037 рубля на 1 декабря).

На Московской бирже на 13:15 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 34 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 11 копеек, валюты стоят 76,05 и 91,05 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,94—76,45 рубля за доллар и 90,95—91,48 рубля за евро.