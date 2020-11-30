Исследование по состоянию на 1 октября 2020 года подготовило РИА Рейтинг.

За третий квартал объем депозитов частных клиентов в Банке увеличился на 2,3% или 1,6 млрд рублей и достиг 72,2 млрд. Благодаря этому кредитная организация поднялась в рейтинге на две позиции. Всего за год – с 1 октября 2019 года – прирост вкладов населения в КБ «Кубань Кредит» составил 2,2%. Это лучшие показатели среди самостоятельных банков Краснодарского края.

В исследование включены данные по 327 кредитным организациям, привлекающим средства частных клиентов. Из представленных в рейтинге банков 53% по итогам третьего квартала 2020 года смогли продемонстрировать положительные номинальные темпы прироста объема средств физических лиц.

Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что в четвертом квартале реальные темпы прироста вкладов населения будут более высокими из-за фактора 13-й зарплаты. Стоит отметить, что отдельные годы последний квартал характеризовался темпами прироста более 10%.