Его особенностью является выплата процентов в день открытия депозита.

Вклад можно оформить как очно – в офисах Банка, так и дистанционно – через сервис «Кубань Кредит Онлайн». Процентная ставка при открытии на 91 день составит 4,25% годовых (при дистанционном – 4,5%), на 181 день – 4% и 4,25% соответственно.

Для клиентов старше 60 лет предусмотрен бонус: при любом виде оформления будет действовать ставка дистанционного открытия.

Подробности можно узнать в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайте kk.bank и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).