Три банка с иностранными акционерами в октябре показали резкое снижение капитала, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные ЦБ. Так, ИНГ Банк (Евразия) сократил капитал на 30% до 26,9 млрд рублей, Нордеа Банк — на 26,7% до 22,2 млрд рублей. Эйч-Эс-Би-Си Банк показал снижение на 10,5% до 10,8 млрд рублей. Эти банки стали лидерами по сокращению капитала в относительном выражении.

Аналитики считают, что причина — в значительных перечислениях головным структурам. Снижение капитала может быть связано с выплатой дивидендов и является нормальной практикой для банков с высоким уровнем финансовой устойчивости. Нордеа Банк и ИНГ Банк в октябре досрочно выплатили субординированные депозиты, а Эйч-Эс-Би-Си Банк выплатил дивиденды акционерам, уточнили эксперты. Благодаря высоким значениям достаточности капитала банки способны уменьшить собственные средства без ущерба для капитальной позиции.

Также столь высокие показатели достаточности капитала говорят о его недоиспользовании. По словам заместителя директора департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Максима Андреева, сокращение активов в 2020 году у Эйч-Эс-Би-Си-Банка и Нордеа Банка составило 10% и 55% соответственно, в том числе за счет кредитных портфелей. Это может свидетельствовать о сокращении основной банковской деятельности, считает Андреев. По его словам, крупные иностранные игроки — Райффайзенбанк, ЮниКредитбанк, Росбанк — продолжают капитализировать прибыль.