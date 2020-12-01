Минцифры РФ предлагает сократить сроки перехода абонента к другому оператору связи при сохранении номера (Mobile Number Portability, MNP) с восьми дней до двух часов. Об этом говорится в проекте постановления министерства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Согласно вносимым поправкам в правила оказания услуг телефонной связи, предлагается установить следующие сроки перенесения абонентских номеров: для физлиц — в течение двух часов, для юрлиц — трех часов со времени направления оператором-реципиентом (оператор, в сеть которого переходит абонент) запроса о переносимом абонентском номере оператору базы данных перенесенных абонентских номеров (либо позднее по желанию абонента).

Сейчас услугу MNP операторы должны оказывать не ранее восьмого дня для физлиц и 29-го дня для юрлиц, но не позднее чем по истечении шести месяцев со дня обращения.

Также Минцифры предлагает переносить номера без учета адресных данных абонента, поскольку для идентификации гражданина по факту достаточно Ф. И. О., даты рождения, номера и даты выдачи паспорта. Сейчас при MNP операторы проверяют данные об адресах места жительства и места нахождения абонента, и часто случается, что при ошибках внесения адреса в базу данных оператора при заключении договора адреса указаны некорректно. По мнению Минцифры, операторы по этой формальной причине отказывают гражданам в перенесении номера к другому оператору.

Вместе с тем в Минцифры признают, что реализация требований проекта постановления потребует от операторов внесения изменений в программное обеспечение своих информационных систем, что повлечет для них финансовые и временные затраты. В связи с этим в проекте постановления предусмотрен срок вступления его в силу не с даты официального опубликования, а по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.



Согласно статистике подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи, с 2013 года было подано порядка 42 млн заявок на перенос номера, из них 18 млн были одобрены.