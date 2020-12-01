Банк на мероприятии представляла начальник Управления кредитования в коммерческой сети Светлана Мороз.

Заседание под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло в формате видеоконференции. Повестка включала актуальные вопросы, в частности, реализацию сельхозпродукции, осваивание международных рынков, субсидирование фермерских хозяйств и агролизинг.

Финансовой поддержкой фермеров КБ «Кубань Кредит» активно занимается на протяжении многих лет и стабильно входит в лидирующую группу банков по объему кредитования в АПК. В настоящее время в Банке действуют несколько кредитных программ для аграриев, которые пользуются большим спросом, в том числе среди КФХ. Так, в 2020 году по программе «Партнер - Льготное кредитование АПК», реализуемой совместно с Минсельхозом России, подписано 240 соглашений с представителями малых форм хозяйствования на общую сумму 1,8 млрд рублей. Заключенные договоры составляют 67% от общего объема в рамках данной программы. Количество кредитных соглашений увеличилось на 24 сделки в сравнении с 2019 годом.