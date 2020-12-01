В ходе мероприятия представители малого и среднего бизнеса Юга России обсудили состояние отрасли и ее оптимальные стратегии в существующих условиях. Среди участников – как ведущие экспортеры, успешно вышедшие на международные рынки, так и компании, заинтересованные в представлении за рубежом, эксперты из области госуправления, науки, бизнес-ассоциаций.

Инициатором форума выступил Центр поддержки экспорта совместно с Минэкономразвития Ростовской области. Конференция позволила получить обратную связь и собрать ключевые предложения от донских предпринимателей.

На мероприятии работало несколько площадок по ключевым направлениям развития экспорта. В обсуждении темы «АПК и пищевая промышленность» приняла участие директор Ростовской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Татьяна Горобец, которая рассказала о специализированных банковских продуктах для экспортеров и финансовых инструментах для бизнеса.