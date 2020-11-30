Спикер компании «ФлексСофт» Сергей Дощенко выступил с презентацией «Цифровая on-line платформа для банка XXI века» и отметил, что банк – это один из ключевых игроков будущей цифровой экономики, с каждым годом количество и сложность цифровых взаимодействий клиентов с банками по всем каналам будет расти высокими темпами, что предъявляет серьезные требования как к инфраструктуре обработки всех видов операций в режиме реального времени, так и к надежности платформы и целостности всех операционных данных.

Уникальные архитектурные возможности инновационной «Платформы FXL» отвечают всем требованиям цифрового банка будущего, позволяют обеспечивать гибкость настроек, быстрый вывод на рынок новых финансовых продуктов и услуг, высокую производительность на сверхбольших объемах данных и стать мощным фундаментом для построения качественного клиентского сервиса для универсального банка любого размера и любой выбранной бизнес-стратегии развития.

С полной версией выступления спикера Вы можете ознакомиться по ссылке

Онлайн-конференция «FUTURE FINTECH&RETAIL» была посвящена изучению передовых финансовых технологий и вопросов цифровой трансформации финансового сектора, ритейла и e-commers. Участники в своих презентациях и в рамках дискуссий рассказали, как активно и широко банки применяют новые цифровые технологии для повышения качества клиентского обслуживания.