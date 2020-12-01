Ряд банков с 1 декабря 2020 года внесли изменения в условия карточных продуктов в части бонусных программ , кешбэка и начисления дохода на остаток .

Кешбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold Промо», «Все включено Platinum Промо», «Миг», «Премиальная» предлагает до 28 февраля 2021 года повышенный кешбэк в размере 7% по «платиновым» картам, 5% по «золотым» «Все включено» и 3% по карте «Миг» в категориях «подарки и аксессуары». Максимальная сумма вознаграждения составит 2 тыс. рублей в месяц.

Хоум Кредит Банк по картам «Польза» и «Кредитная Польза» начислит 5% баллами в трех категориях на выбор из предложенных банком (ранее — 3% в категориях «АЗС», «кафе, рестораны» и «аптеки»). Данные категории будут действовать в течение месяца, на следующий месяц необходимо будет выбрать новые. Как и прежде, за прочие покупки начисляется 1%.

Банк «Нейва» в декабре начисляет кешбэк в 3% по картам Visa Gold при совершении клиентами покупок в категории «красота (магазины косметики, салоны красоты и парикмахерские, спа-салоны)».

Банк «Кубань Кредит» в зимний сезон будет начислять кешбэк в категории «развлечения» (ранее — «дом»): по карте «Дебетовая Infinite» — до 10%, «Мир Премиальная» — до 7%, «Мой сезон» — до 5%. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

Процент на остаток



Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus» . Теперь будет начисляться 4,3% (вместо 4,5%) на сумму от 10 тыс. рублей.