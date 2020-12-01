Чистая прибыль группы ВТБ за десять месяцев составила 64,5 млрд рублей, сократившись на 56,3% по сравнению с январем — октябрем прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО представил банк ВТБ.

В октябре 2020 года чистая прибыль равнялась 5,4 млрд рублей (минус 72,4% в годовом выражении).

Чистые процентные доходы составили 434,9 млрд рублей за десять месяцев и 47,4 млрд в октябре (плюс 20,3% и 25,4% соответственно к аналогичным периодам 2019 года).

«Чистые комиссионные доходы показали сильный органический рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 95,9 млрд рублей за десять месяцев (плюс 18,5% год к году), при этом в октябре 2020 года чистые комиссионные доходы составили 11,2 млрд рублей (минус 17,6% год к году на фоне высокой базы октября 2019 года). Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали активный рост комиссий по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов », — отмечается в релизе ВТБ.

«Результаты октября и десяти месяцев полностью отвечают нашим ожиданиям и соответствуют обновленному прогнозу на 2020 год с учетом накопленного негативного влияния пандемии коронавируса. Ключевые источники дохода группы и объемы бизнеса демонстрируют хорошую динамику, при этом повышенный уровень резервирования и переоценка нефинансовых активов оказали существенное давление на итоговые показатели нашей прибыльности», — комментирует президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

По состоянию на 31 октября 2020 года объем кредитов и авансов клиентам (до вычета резервов) составил 13,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 14,3% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 7,6%). В октябре совокупный кредитный портфель увеличился на 1,2% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки — на 1,3%).

В октябре объем кредитов физическим лицам увеличился на 1,2% до 3,8 трлн рублей; рост с начала года составил 12,7%. « Ипотека продолжала расти опережающими темпами, объем ипотечного кредитного портфеля вырос на 2% в октябре и на 19,1% за десять месяцев 2020 года», — добавляют в ВТБ.

Объем кредитов юридическим лицам в октябре вырос на 1,3% (с корректировкой на эффект валютной переоценки — на 1,4%), а по итогам десяти месяцев корпоративный портфель увеличился на 14,9% и составил 9,3 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5,8%).

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле повысилась с начала года на 80 базисных пунктов и составила 5,5% на 31 октября 2020 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами — 122,8%.

Объем средств клиентов на 31 октября — 12,8 трлн рублей. В октябре совокупные клиентские средства увеличились на 3,9% (без учета эффекта валютной переоценки — на 4%), с начала года — на 17,1% (на 8,2% соответственно).

Объем средств клиентов — юридических лиц увеличился на 7% в октябре (без учета эффекта валютной переоценки — на 7,1%), с начала года — на 23,1% (на 14,9%), до 7,3 трлн рублей.



Объем средств физических лиц не изменился за октябрь, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 0,2%. С начала года показатель вырос на 10% (на 0,4%), составив 5,5 трлн рублей.