Газпромбанк обновил условия по «Накопительному счету» , увеличив доходность до 6,5% годовых, говорится в релизе финучреждения.

Проценты начисляются ежемесячно при минимальном остатке от 5 тыс. рублей, находящегося на счету в течение расчетного периода.

«Ставка 6,5% годовых будет доступна первые два месяца для клиентов, не имеющих в Газпромбанке действующих договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в течение последних 90 календарных дней. С третьего месяца ставка возвращается на уровень 4% при наличии минимального остатка», — говорится в релизе.