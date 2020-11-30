Совокупное состояние богатейших граждан РФ с начала года выросло на 486 млн долларов благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех потерял совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, находящийся на седьмой строчке: его состояние с начала года упало на 5,67 млрд долларов и составило 16,6 млрд. Также уменьшилось состояние Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре» и замыкающего топ-10. Он потерял с начала года 2,97 млрд долларов, его капитал составляет 15,2 млрд долларов. Кроме того, состояние находящегося на второй строчке совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона снизилось на 1,53 млрд долларов до 23 млрд.

Богатство лидера списка, одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина, с начала года также несколько сократилось: на 409 млн долларов до 27,6 млрд. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин сместился за месяц на третье место со второго, но его богатство выросло с начала года на 775 млн до 22,2 млрд долларов. Четвертое место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 457 млн долларов до 20,4 млрд долларов.

Пятое и шестое место сохранили за собой Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») и Роман Абрамович (Evraz), их капитал с начала года составляет 19,4 млрд долларов (рост на 2,79 млрд) и 17,1 млрд долларов (роста на 705 млн) соответственно. Восьмое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство выросло с начала года на 933 млн долларов и составило 16,3 млрд долларов.

Основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг расположился на девятом месте в рейтинге с состоянием 15,7 млрд долларов (рост с начала года на 896 млн долларов). Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 14 млрд долларов выбыл из топ-10 российских миллиардеров BBI, заняв 11-е место.