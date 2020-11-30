Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Новикомбанку на уровне «ruА-», прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный», говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен значимыми позициями в ключевом бизнес-сегменте, удовлетворительной оценкой запаса по капиталу при высокой рентабельности, приемлемым качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Существенное позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокая значимость банка для ГК «Ростех» на долгосрочном горизонте вследствие выполняемых функций по консолидации потоков предприятий госкорпорации, что нашло отражение в сильном факторе поддержки за собственника», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, активы банка в основном сформированы за счет ссудного портфеля юрлиц (около 74% неттоактивов на 1 октября 20202-го), вторым по величине компонентом, на который в совокупности приходится 15% нетто-активов, являются средства в Банке России и коммерческих банках.

По состоянию на 1 октября 2020-го уровень покрытия привлеченных средств без учета субординированных займов со сроком погашения свыше 5 лет высоколиквидными активами составил 15%, покрытие ликвидными активами — 22,3% (в среднем за период с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020-го показатели составляли соответственно 23,6% и 33%), заключили аналитики.

