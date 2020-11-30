Банк России выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited, которая открыла по стране сеть «консультационных центров». При этом в организации работали менеджеры из финансовый пирамиды «Кэшбери», сообщил в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Совсем недавно Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действующую из-за рубежа. Это компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций», — рассказал он.

Лях добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды «Кэшбери». Организация была выявлена благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях ЦБ.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что компания, действующая под брендом Antares, не вела фактически какой-либо деятельности, а выплаты были возможны только за счет привлечения новых средств. «По итогам проведенного анализа не установлено фактов осуществления группой компаний какой-либо деятельности, за счет которой может быть обеспечена объявленная повышенная доходность (от 2% ежедневно). Выплата доходности лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, может быть обеспечена исключительно за счет последующего привлечения денежных средств иных лиц», — сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Также в ЦБ отметили, что инвестирование денежных средств россиян осуществлялось исключительно в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей не представляется возможным. «Согласно информации, размещенной в социальных сетях, компания является продолжателем деятельности Cashbery. Для вовлечения большего числа участников и увеличения охвата территории Компания привлекает к проекту профессиональных МЛМ менеджеров (Сетевой маркетинг — multilevel marketing. — Прим. ред.), участвовавших ранее в продвижении Cashbery, B2B jewelry, Finiko», — добавили в пресс-службе ЦБ.