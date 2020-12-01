Иностранные акции оказались более интересны российскому инвестору, чем отечественные, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках онлайн конференции НАУФОР. Чтобы российские деньги работали прежде всего в России, он призвал брокеров сделать больший акцент на локальных акциях при составлении инвестпредложений.

«Мы видим сегодня довольно большой спрос российского инвестора на иностранные акции, и чистого происхождения, и чисто иностранные акции. К моему сожалению, в иностранные акции инвестируется несколько больше, чем в российские, с точки зрения притока новых средств», — отметил он.

Швецов обозначил необходимость того, чтобы инвестиционные дома и брокеры в рамках своих предложений прежде всего акцентировали внимание на российских акциях. «Да, как элемент диверсификации иностранные акции имеют право на существование в портфелях наших инвесторов, но макроэкономически нам важнее, чтобы эти деньги работали на российскую экономику», — пояснил он, добавив, что акции РФ сегодня выглядят привлекательно и «задвигать» их в своих рекомендациях на последние позиции неправильно.

Представитель ЦБ добавил, что отечественным инвесторам также необходимо обратить внимание на инструменты доверительного управления, которые в России сегодня не так востребованы, как самостоятельные инвестиции. «В России две трети инвестируются самостоятельно, одна треть инвестируется через инструменты доверительного инвестирования. Мне кажется, надо задуматься, почему так сложилось, и принять определенные маркетинговые меры, подталкивающие наших граждан, которые не очень, честно говоря, разбираются в финансовых инструментах, не очень обладают накопленным опытом [работы] с финансовыми инструментами, к доверительному управлению коллективными инвестициями», — сказал он.

Первый зампред ЦБ подчеркнул, что, согласно международному опыту и опыту развитых рынков, подавляющее большинство инвестиций идет через схемы доверительного управления, и 5-10% — это то, что граждане в активном режиме инвестируют сами.