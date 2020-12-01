Банк России подготовил изменения в порядок расчета нормативов ликвидности по «Базелю III» (норматива краткосрочной ликвидности и норматива чистого стабильного фондирования), которые распространяются на системно значимые кредитные организации. Об этом сообщается на сайте регулятора, где также опубликован проект соответствующего указания.

Как поясняется, в результате будет расширен перечень высоколиквидных активов — в их состав можно будет включать ипотечные ценные бумаги с поручительством единого института развития в жилищной сфере. Это обусловлено принятием правительством РФ методик регулирования финансовой устойчивости единого института развития в жилищной сфере и будет способствовать развитию рынка ипотечных ценных бумаг.

Кроме того, будут снижены требования к покрытию высоколиквидными активами обязательств банков по счетам в драгоценных металлах (в зависимости от того, в какой форме обязательства подлежат исполнению) для расчета и соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, а также смягчены требования к наличию стабильного фондирования, в случае если обязательства по кредитам и депозитам в драгоценных металлах исполняются в денежной форме, при расчете и соблюдении норматива чистого стабильного фондирования. Изменения основаны на решении Базельского комитета по банковскому надзору относительно вопроса, поднятого Банком России по итогам программы оценки соответствия банковского регулирования в РФ стандартам «Базеля III».



«Эти новации должны оказать благоприятное влияние на возможности системно значимых кредитных организаций соблюдать нормативы ликвидности и продолжать кредитование экономики», — отмечается в релизе.