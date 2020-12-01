Ассоциация российских банков обратилась к Федеральной налоговой службе России с просьбой перенести срок вступления в силу приказа от 28 мая 2020 года № ЕД-7-14/354@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме». Об этом во вторник рассказали в АРБ.

Как крупные, так и небольшие банки сообщили ассоциации, что к 6 января 2021 года, дате вступления в силу данного приказа, могут не успеть провести все необходимые мероприятия, связанные с изменением форм и формата направляемых в налоговые органы сообщений, в том числе реализовать необходимые изменения в IT-системах, обеспечивающих соответствующее электронное взаимодействие, по причине работы в особых условиях пандемии.

«В сложившейся ситуации распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и борьбы с ней своевременное проведение необходимых мероприятий для банков превратилось в достаточно непростую задачу по причине невозможности оперативного выполнения необходимых работ соответствующими специалистами из-за временной нетрудоспособности в период пандемии, необходимости соблюдения режима самоизоляции и карантина и осуществления ухода за заболевшими COVID-19 членами семьи», — отмечается в сообщении АРБ.

В ассоциации констатируют, что взаимодействие с контрагентами банков, оказывающими связанные с организацией необходимых мероприятий услуги по доработке и интеграции соответствующего программного обеспечения, в сложившихся условиях также затруднено и требует большего времени, так как контрагенты испытывают такие же трудности.

В АРБ считают обоснованной сильную обеспокоенность банков, поскольку «риски невозможности надлежащего исполнения банками новых нормативных требований достаточно велики: невозможность открытия банковских счетов; потеря или непривлечение клиентов; невозможность привлечения депозитов; достаточно большой размер штрафов, которые могут быть наложены как на сам банк, так и на его должностных лиц (административная и налоговая ответственность); возможное превышение порогового значения потенциального убытка; необходимость создания резервов под потенциальные убытки в уменьшение доходности банка; автоматическое нарушение обязательств перед контрагентами и требований иных нормативных актов, в том числе регулирующих порядок открытия и закрытия банковских счетов и сферу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и т. д.».

Банки надеются, что ФНС России пойдет им навстречу, принимая во внимание трудные условия работы в уходящем году, и перенесет срок вступления в силу приказа с учетом также и того факта, что указание Банка России, предусматривающее соответствующий порядок информирования банками налоговых органов, по состоянию на текущий момент не утверждено, заключают в АРБ.



Напомним, согласно пункту 1.1 статьи 86 Налогового кодекса , «банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов электронных средств платежа, перечисленных в настоящем пункте. Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события».