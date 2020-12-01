Наличные деньги в России не исчезнут с появлением цифрового рубля, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на форуме «Пульс цифровизации».

«Я могу вас успокоить, если вы захотите носить наличные рубли в кармане, вы продолжите их носить, потому что одно не заменяет другое. Все три формы денег будут работать (Наличные, безналичные, цифровые. — Прим. ред.)», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.