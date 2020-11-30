Он объединяет 2 приложения: Alfa.Corporate для компании и «Мой доход» для физического лица.

Сервис закрывает весь бизнес-процесс по оформлению самозанятых и выплатам за их услуги, включая: регистрацию физического лица в качестве самозанятого, организацию выплат, автоматическую проверку статуса исполнителя, регистрацию его доходов и уплату налогов по ним, отзыв чеков в случае возврата средств.

Преимущество сервиса в том, что вознаграждение самозанятым можно выплачивать в любые банки по реквизитам карты или счета. Это удобно как для компании, так и для физического лица, от которого не требуется посещать отделение банка.

«Мы создали полностью цифровой опыт взаимодействия самозанятых с банком. В основной сервис, закрывающий весь бизнес-процесс корпоративного клиента, бесшовно встроена возможность выплаты средств на любую карту или счет исполнителя. Таким образом, Альфа-Банк применил концепцию Bank-as-a-Service (BaaS). Гибкая архитектура сервиса также позволяет ему развиваться, адаптируясь к изменениям налогового режима и потребностям как корпоративных клиентов, так и самозанятых», ― прокомментировал директор Центра инноваций Альфа-Банка Денис Додон.

Проект реализован в партнерстве с APIBank и блокчейн-платформой Waves Enterprise. «APIBank создал стандартизированные API и удобные универсальные интерфейсы, которыми смогут пользоваться не только крупные компании, но и малый и средний бизнес. Они также позволят корпоративным клиентам Альфа-Банка интегрировать новый сервис в собственные продукты для самозанятых», ― прокомментировала исполнительный директор APIBank Надежда Авданина.

«Блокчейн-технология обеспечила быстрый и безопасный канал для взаимодействия Альфа-Банка с корпоративными клиентами. Также она позволит расширить целевую аудиторию сервиса за счет простого подключения агрегаторов такси, репетиторов, клининговых услуг, ремонта и многих других», ― отметил коммерческий директор Waves Enterprise Игорь Кузьмичев.