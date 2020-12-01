Банк начислит новым клиентам до 5000 бонусных баллов (1 балл =1 рубль). Для этого нужно закрыть счет в другом банке с 1 по 31 декабря 2020. Начисленные баллы можно потратить на обслуживание счета, продукты Альфа-Страхования, услуги связи и интернет от Билайн, рекламу во ВКонтакте, мерч Альфа-Банка и др.

«Предновогодняя пора — отличное время для того, чтобы определиться с выбором партнера на следующий год. Альфа — лучший банк для малого бизнеса в Центральной и Восточной Европе по версии Euromoney в 2019 и лучший в России для ведения ВЭД по оценке Markswebb в 2020. С нами все вопросы решаются дистанционно, в "два клика". А это значит, больше не нужно перебегать из банка в банк в поисках удобного и надежного обслуживания», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

