Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили выплату дивидендов по итогам прошлого года, говорится в релизе финучреждения.

«Акционеры банка приняли решение о порядке выплаты дивидендов. Дивиденды будут выплачены в следующем размере (объем дивидендов рассчитан исходя из 20% чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год): по обыкновенным акциям в размере 3 рубля 33 копейки на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 00 рублей 11 копеек на одну привилегированную акцию», — сказано в сообщении.

Выплата будет осуществлена за счет нераспределенной прибыли. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов акционерам банка, составит 1,6 млрд рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 декабря 2020 года.