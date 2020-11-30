Каждый житель может обменять мелочь на банкноты в офисе по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8. Комиссия за операцию взиматься не будет.

«Люди, как правило, складывают и хранят в копилках мелочь, оставшуюся от оплаты покупок. Между тем объем монет у населения с каждым годом увеличивается, а значит, и сумма таких накоплений становится значительней. В Банке ЗЕНИТ готовы помочь любому желающему бесплатно обменять их на банкноты», — отметила территориальный управляющий Банка ЗЕНИТ Юлия Кирина.

Организатором мероприятия выступает Отделение по Липецкой области ГУ Центрального Банка России по ЦФО. Акция направлена на решение задачи по возврату в платежный оборот выпущенных монет.