Основная цель новой стратегии СберБанка до 2023 года — построение интегрированной экосистемы. Бизнес на нефинансовых рынках будет расти на 100% ежегодно, а доля доходов от нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе группы составит более 5% к концу прогнозного периода, заявил глава банка Герман Греф на Дне инвестора.

«Основные финансовые цели на 2020—2023 годы — рентабельность выше 17%, уровень дивидендных выплат — 50% (от прибыли по МСФО. — Прим. ред.), дисциплина в управлении расходами и стоимости риска, рост бизнеса на нефинансовых рынка на уровне 100% ежегодно», — заявил глава СберБанка.

По словам Германа Грефа, доля доходов от нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе группы составит более 5% к 2023 году, а на горизонте 2030 достигнет 20—30%.

По итогам 2023 года «Сбер» намерен войти в тройку лидеров рынка электронной коммерции.

В стратегии на три года заложен рост базы активных розничных клиентов с 98 млн до более 100 млн человек и рост ежемесячной аудитории мобильного приложения с 64 до 75 млн пользователей.

«За последние три года наши активы под управлением удвоились до 1,7 трлн. К 2023 году мы панируем нарастить их более чем в полтора раза — до 2,6 трлн», — сообщил первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин. Ежегодный рост операционного дохода от бизнеса «Управление благосостоянием» превысит 20%, отметил он, за счет опережающих темпов таких сегментов как управление активами, страхование жизни и брокерский бизнес.

«Самая главная наша цель на горизонте 2023 года — создать рынок массовых инвестиций», — добавил Ведяхин. По прогнозу «Сбера», доля инвестиций в сбережениях клиента вырастет с 13% до 23% к 2023 году.

СберБанк также планирует расширить бизнес в рисковом страховании, развивать автострахование, ДМС и корпоративное имущественное страхование. В 2021—2023 годах Сбербанк ожидает роста своего ипотечного портфеля более чем на 30%. По словам Ведяхина, этому будет способствовать развитие платформы «ДомКлик».