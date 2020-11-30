СберБанк выкупит мажоритарную долю в «СберМаркете», заявил первый зампред правления банка Лев Хасис на Дне инвестора.

«Мы приняли решение приобрести мажоритарную долю в «СберМаркете». Остальные доли останутся у основателей, менеджмента и нескольких миноритарных акционеров», — рассказал Хасис.

Зампред СберБанка добавил, что сделка будет закрыта после необходимых регуляторных согласований, а сумма общих инвестиций «Сбера» составит около 12 млрд рублей, из которых существенная часть пойдет на развитие бизнеса.



Напомним, «СберМаркет» наряду с сервисами Delivery Club, «Ситимобил», «2ГИС», «Самокат» и «Кухня на районе» входят в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group, созданное в июле 2019 года. В начале ноября газета Financial Times сообщила, что в СП появились разногласия в области управления и корпоративной культуры, которые могут привести к «разводу» компаний.