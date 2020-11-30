СберБанк планирует запустить универсальный кросс-категорийный маркетплейс в 2021 году, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис на Дне инвестора.

«В развитии нашего e-commerce-бизнеса мы выделяем следующие ключевые направления: запуск в 2021 году универсального кросс-категорийного маркетплейса; завоевание сильных позиций в ключевых категориях, таких как электроника и бытовая техника, одежда и обувь, продукты и товары повседневного спроса, красота и здоровье», — рассказал Хасис.

Цель СберБанка по итогам 2023 года — войти в топ-тройку игроков рынка электронной коммерции с общим оборотом порядка 1,5 трлн рублей, добавил зампред банка.



Кроме того, СберБанк выкупит у совместного предприятия с Mail.ru Group мажоритарную долю в «СберМаркете» . По словам Хасиса, сумма общих инвестиций «Сбера» составит около 12 млрд рублей.