СберБанк рассматривает монетизацию сервисов своей экосистемы через IPO, заявил глава финорганизации Герман Греф на Дне инвестора.

«Мы рассматриваем монетизацию через IPO наших бизнесов. Вопрос выбора момента остается пока открытым. Конечно, мы хотим продавать все-таки бизнес уже в достаточно в зрелом состоянии», — сказал он.

Глава банка при этом отметил, что «Сбер» пока не планирует продажу контрольного пакета или выхода вообще из корневых компаний экосистемы. «Мы хотим сохранять какой-то значительный период времени, за пределами этих трех лет точно, контроль во всех компаниях, которые нам принадлежат», — добавил Греф.



Напомним, в экосистему СберБанка входят около 50 компаний, из них около трех десятков — ключевые.