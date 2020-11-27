Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дорожал на 41 копейку по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 51 копейку. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,28 рубля (плюс 43 копейки). Курс евро на 10:11 мск равнялся 91,25 рубля (плюс 52 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидается ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. В дальнейшем американская валюта попытается продолжить восстановление и сделать еще один шаг в середину диапазона 75—77,5 рубля, который остается актуальным на ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар/рубль не очень уверенно завершила все-таки неделю под отметкой 76. Но даже в пик налогового периода и дорогой нефти она так и не рискнула даже близко подойти к психологически важному уровню 75. Мы ждем возобновления снижения курса рубля на этой неделе с целью ухода в район 78 рублей за доллар. От резкого падения рубль будет удерживать продолжающий слабеть на мировой арене доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.