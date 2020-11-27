Почти во всех регионах России объем депозитов населения увеличился в апреле — сентябре 2020 года, медианный рост среди всех субъектов Федерации за этот период составил 5 тыс. рублей, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Этот год оказался достаточно сложным в экономическом плане во многом из-за эпидемии коронавируса. Большое число граждан потеряли часть своих доходов (аренда, доходы от бизнеса и прочее). Таким образом, денег у многих людей стало меньше, поэтому для компенсации выпадающих доходов мог случиться отток вкладов. Однако они, несмотря на это, продолжили расти в этом году.

За январь — сентябрь 2020 года объем вкладов в банках в номинальном выражении вырос на 7,1%, или на 2,2 трлн рублей, из которых в апреле — сентябре (во время острой фазы коронакризиса) — на 1,3 трлн рублей. В итоге на 1 октября в банках хранилось средств населения в объеме 32,7 трлн рублей, а это в среднем примерно равняется по 225 тыс. рублей на каждого человека в стране.

По данным РИА Новости, за апрель — сентябрь 2020 года объем вкладов населения в среднем на человека вырос примерно на 9 тыс. рублей, то есть такую сумму в среднем смогли скопить граждане России за полгода. Согласно результатам исследования, три субъекта Федерации показали очень хороший прирост депозитов в апреле — сентябре.

Первую строчку рейтинга занимает Москва, где в среднем объем депозитов на душу населения за рассматриваемые шесть месяцев вырос на 37 тыс. рублей. Вторую строчку рейтинга по приросту депозитов занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где люди с апреля по сентябрь в среднем скопили примерно 36 тыс. рублей. С небольшим отставанием от двух лидеров третью строчку несколько неожиданно для аналитиков заняла Белгородская область, где депозиты за II и III кварталы выросли на 29 тыс. рублей в среднем на человека.

В первой десятке также расположились Магаданская область (+22,3 тыс. рублей на человека), Санкт-Петербург (+22,2 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+15,9 тыс. рублей), Тюменская область (+15,1 тыс. рублей), Сахалинская область (+12,4 тыс. рублей), Калининградская область (+11,7 тыс. рублей), Камчатский край (+9,5 тыс. рублей).