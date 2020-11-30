Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о расширении нормы о запрете на иностранное гражданство, а также вида на жительство для военных, госслужащих и ряда других категорий лиц. Текст опубликован в думской электронной базе.

«Целью проекта федерального закона является уточнение положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», — говорится в цитируемой ТАСС пояснительной записке.

Поправки, связанные с запретом на иностранное гражданство или вид на жительство, вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе РФ», «О муниципальной службе в РФ», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О Центральном банке РФ».

Согласно действующему законодательству, госслужащим запрещено иметь иностранное гражданство. Документом предлагается дополнить список ограничений наличием «вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ».

Инициатива главы государства также обязывает госслужащих сообщать в письменной форме нанимателю о прекращении гражданства РФ, приобретении иностранного или получении вида на жительство в день, когда им стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней с момента соответствующего события.

«Служебный контракт расторгается, гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы по решению представителя нанимателя со дня, когда представителю нанимателя стало известно о наличии у гражданского служащего гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ», — уточняется в тексте.

Законопроект распространяет аналогичные требования и на муниципальных служащих.

ТАСС отдельно уточняет, что федеральный закон «О Центральном банке РФ» предлагается дополнить новым положением: «на должность председателя Банка России может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».



Одновременно список оснований, по которым глава Центробанка может быть освобожден от должности, дополняется новым: «выход из российского гражданства или наличие иностранного гражданства (подданства) либо вида на жительство».