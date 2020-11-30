Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость решения проблем с динамикой доходов населения по всей стране. Об этом он рассказал на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения, — сообщил глава государства. — Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания».

Президент отметил, что это многовекторная работа, связанная с созданием новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов. «На это нужно обращать внимание, конечно, — сказал Путин, обращаясь к губернатору. — Я надеюсь, что эта тенденция с увеличением и с достаточно большим объемом инвестпроектов (в регионе) даст позитивный результат по этому вопросу социального уже характера».

Глава государства потребовал от Цыденова обратить внимание на аварийный фонд, отметив, что в Бурятии «аварийного жилья многовато», и на объемы строительства. «Они припали: и на душу населения меньше, чем в целом по России, и в целом по абсолютным величинам припали, — констатировал президент. — На это нужно обратить особое внимание, тем более что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции».