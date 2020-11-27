Подавляющее большинство россиян (80%) испытывают сложности с пониманием финансовых терминов, пишут «Известия» . Это выяснили в ходе совместного опроса АРФГ и Институт русского языка им. А. С. Пушкина при поддержке экспертов Финансового университета при правительстве РФ и Молодежной финансовой лиги. Проблема, отметили организаторы опроса, состоит в том, что большинство используемых понятий заимствованы из иностранных языков и появились вместе с инструментами на зрелых финансовых рынках.

Особенно плохо граждане знают определения, связанные с мошенническими действиями: фишинг, скимминг, снифферинг, траппинг. Последние понятия известны всего лишь 7—12% опрошенных. Почти две трети респондентов ежедневно сталкиваются с финансовыми терминами, а подавляющее большинство (93%) имеют с ними дело как минимум раз в одну-две недели. При этом только 21% ответили, что не испытывают трудностей с пониманием смысла этих слов.

В наибольшей степени участники опроса проявили понимание в отношении уже привычных явлений, таких как инфляция, дефляция, дефолт, акция и облигация. О них слышали 72—99% респондентов, и большинство знает их значение. Неплохо известны и такие термины, как лизинг, аннуитетный платеж и овердрафт. Они оказались знакомыми для 64—88% опрошенных. Правильные ответы на вопрос о лизинге дали только 47% участников опроса, а более четверти респондентов ответили, что не знают, что такое аннуитетный платеж. Компетентность в отношении таких понятий, как блокчейн и фишинг, проявили 26—43% опрошенных. Понятия «траппинг» (мошенничество с использованием банкоматов), «скимминг» (кража данных карты при помощи считывающего устройства) и «снифферинг» (перехват данных) знакомы только 7—12% опрошенных.

По словам экспертов, у потребителей появилась масса возможностей и инструментов, но не было инструкций по применению, что привело к огромному количеству проблем. Сейчас ситуация усугубляется еще и тем, что новые термины появляются все чаще, при этом они сложнее для слуха россиянина. Узнаваемость новых терминов может стать критерием готовности граждан противостоять мошенническим действиям в Интернете, считают эксперты. При звонках из «службы безопасности банка» злоумышленники часто вообще изобретают новые термины, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы или запугать человека, что если он срочно не предпримет определенные действия, то его ждет утечка денег со счета.