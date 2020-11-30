Банк России установил официальные курсы валют на 1 декабря.

Курс доллара повысился на 34 копейки, составив 76,1999 рубля (75,8599 рубля на 30 ноября). Курс евро вырос на 74,08 копейки до 91,2037 рубля (с 90,4629 рубля на 30 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 12:26 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,06 рубля (плюс 21 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:26 мск стоил 91,07 рубля (плюс 34 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 70,05 до 76,4 рубля за доллар и от 91,05 до 91,33 рубля за евро.