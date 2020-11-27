Средний размер лимита по кредитным картам в октябре 2020 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 67,2 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим месяцем 2020-го данный показатель снизился на 1,5%.

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (95,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (81,4 тыс. рублей), Московской области (79,6 тыс. рублей), а также в Приморском (77,6 тыс. рублей) и Хабаровском (77 тыс. рублей) краях.

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита была зафиксирована в Республике Татарстан (+25,7%), Омской области (+22,4%), Удмуртской Республике (+19,8%), а также в Ставропольском крае (+16,9%) и Тюменской области (+16,8%) областях. Регионами, в которых данный показатель снизился, оказались Москва (-8,3%), Санкт-Петербург (-7,6%), Республика Крым (-4,8%), а также Московская (-2,5%) и Новосибирская (-0,1%) области.