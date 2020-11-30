МТС Банк выпустил новую премиальную карту World Elite Mastercard . При подключении пакета услуг «МТС Банк Private» новые и действующие клиенты смогут открыть карты в рублях и валюте, а также пользоваться всеми привилегиями международной платежной системы Mastercard и цифровой экосистемы МТС, говорится в релизе финучреждения.

«Запуск новой карты World Elite Mastercard позволит клиентам МТС Банка получить дополнительные возможности и преимущества для работы, отдыха и совершения покупок: дополнительные привилегии и акции для держателей карт Mastercard, специальный кешбэк на покупки и скидки от партнеров Mastercard. Бесплатный доступ в бизнес-залы Mastercard в аэропортах Шереметьево и Пулково для держателя карты, одного взрослого гостя и двух детей и в 1 100 бизнес-залов Lounge Key:4: в 500 аэропортах по всему миру для пяти гостей», — сказано в сообщении.

К каждой основной карте клиенты могут оформить по три дополнительных для своих родных и близких.

Премиальное обслуживание по программе «МТС Банк Private», в частности, включает: бесплатные платежи и переводы в рублях и валюте, конвертацию валют по курсу Мосбиржи плюс-минус 15 копеек, бесплатное снятие наличных по всему миру, до 4% процентов годовых на остаток средств на счете; услуги страхования в путешествиях по России и за рубежом и др.

Пользование пакетом услуг «МТС Банк Private» бесплатное при условии сохранения среднемесячного баланса от 8 млн рублей — для клиентов Московского региона и 4 млн рублей — для клиентов из других регионов. При меньшем среднемесячном балансе стоимость ежемесячного обслуживания составляет 6 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно.

