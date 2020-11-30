Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наделить Минтруд правом контролировать в РФ семейную политику и изменить название ведомства.

«Нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в РФ», — сказала Матвиенко на заседании совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Сенатор отметила, что Минтруд достойно реализовал задачи по защите семей с детьми в условиях пандемии, и предложила наделить его дополнительными полномочиями. По ее мнению, ведомство следует назвать — министерство труда, соцзащиты и семейной политики.

«Давайте выйдем с такой инициативой», — добавила она.