Количество сделок по договорам купли-продажи, зарегистрированных Росреестром на вторичном рынке недвижимости, по итогам трех кварталов 2020 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,5 млн. Об этом говорится в сообщении ведомства.

За три квартала 2020 года Росреестр зарегистрировал 2,3 млн ипотечных сделок , что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о восстановлении и продолжающемся росте рынка недвижимости. Эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки стали программы ипотечного кредитования с господдержкой. Среди них ипотека под 6,5%, «Сельская ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

Также выросла доля электронной регистрации ипотеки — с 9% (в начале года) до 40%, вдвое превысив показатель нацпроекта «Жилье и городская среда», установленный на 2021 год. До конца следующего года этот показатель планируется довести до 80%, то есть практически сделать регистрацию ипотеки в режиме онлайн по всей стране.

Рост демонстрирует и регистрация договоров долевого участия (ДДУ). В сентябре 2020 года этот показатель составил 79,7 тыс., что почти на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также выросла доля электронных ДДУ: если в 2019 году она составляла в среднем 20%, то в апреле 2020 года этот показатель увеличился до 50%. В настоящее время в Росреестр ежедневно поступает на регистрацию свыше 40% заявлений на регистрацию ДДУ в электронном виде.